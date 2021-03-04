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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Klimanın çalındığını fark etmedi, hırsıza böyle yardım etti

Klimanın çalındığını fark etmedi, hırsıza böyle yardım etti

klimayı sırtına almaya çalışan hırsız

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-yoldan geçen şahsın yardım etmesi

( İSTANBUL ) - Zanlı, çaldığı klima üniversitesini sırtına yükleyemediği için yoldan geçen vatandaşlardan yardım istemiş İSTANBUL

- İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir iş yerine ait klimayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Çaldığı klima üniversitesini sırtına yüklemesi için yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen zanlı, bir ay sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre ilginç hırsızlık olayı, 2 Şubat’ta Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre o tarihte bir iş yerinin önüne gelen S.K. adlı 36 yaşındaki hırsız, çaldığı öne sürülen klimayı sırtına yüklemek için büyük çaba sarf etti. Klima üniversitesini tek başına sırtına almakta güçlük çeken zanlı, yoldan geçen kişilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla çaldığı klimayı sırtına alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis, S.K.’yı olaydan bir ay sonra 2 Mart’ta şüphe üzerine durdurunca yakalandı. Kimlik sorgusunda klima hırsızlığından arandığı ortaya çıkan S.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyette yapılan yasal işlemlerin ardından 3 Mart’ta çıkarıldığı adli mercilerce ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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