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( LEFKOŞA ) - KKTC'de Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarı 9 yıldır bitirilemedi- KKTC'de 8 hükümet değişti, anıt mezar bir türlü bitirilemedi LEFKOŞA



- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu ölüm yıl dönümünde anılması öncesinde anıt mezarın 9 yıldır bitirilememesi dikkat çekti. Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, babasının vasiyetinin aile mezarlığına gömülmek olduğunu ifade ederek, “Anıt mezarın bir türlü tamamlanması bir utanç meselesidir” dedi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, yarın 9’uncu ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak. 13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Denktaş'ın ölümünün ardından KKTC devleti anıt mezar yapılması kararı almıştı. Ancak 2012'den bugüne kadar 8 hükümet görev almasına rağmen anıt mezar bütçe yetersizliği nedeniyle 9 yıldır bir türlü bitirilemedi. Anıt mezarının etrafında ki molozlar, otlar ve kurumuş ağaçlar ve anıt mezar içindeki çocuk parkının yanı sıra birçok bölümün de bitirilememesi dikkat çekiyor. “Anıt mezarın tamamlanması utanç meselesi” Anıt Mezarın 9 yıldır tamamlanmamış olması da Denktaş ailesinin tepkisine neden oldu. Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, anıt mezarın tamamlanamamasını 'utanç' olarak değerlendirdi. Babasının vasiyetinin aile mezarlığına gömülmek olduğunu ifade eden Ender Denktaş Vangöl, “Eğer devlet bize biz anıt başlayacağız dememiş olsaydı, biz kendimiz mezarımızı yapardık. Anıt mezarın bir türlü tamamlanması bir utanç meselesidir. Bunu yapacak olan biz değil, devlettir. Burada bürokrasi çok ağır işliyor. Babamın ruhunun rahat etmesi için anıtın bir an önce bitirilmesi gerekir” dedi.

“Babamın anıt mezarının 9 yıldır yapılmasını bekliyoruz” “'Babamın ölümünden 3 sene geçene kadar oraya hiçbir şey yapmadılar” diyen Vangöl, “İlk olarak yapımı üstlenen şirket ani karar ile vazgeçti. İkinci şirket anıt mezarın ve binaları yaptı öylece bıraktı. Abim Serdar Denktaş Maliye Bakanlığı döneminde ne yapıldı ise o yapıldı. Babamın anıt mezarının 9 yıldır yapılmasını bekliyoruz. Son haftalarda Dışişleri Bakanlığı anıtın önünde ki mozeleyi yaptırdı. Kısmetse bu yıl ilk defa anıtın önünde anma töreni yapılacak. Babama ait tüm eşyaların sergilenecegi müzenin iç mimarisinin yapılmasını bekleniyor inşallah bu yıl biter diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. “Herkes Denktaş ailesini ihmal etti sanıyor” Vangöl, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “'Maliye Bakanlığı döneminde abim Serdar Denktaş’ı suçladılar, ailemizi suçladılar. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, 9 yıldır sürekli ikaz ediyoruz ne zaman yapılacak ne zaman bitirilecek. Eğer bize demiş olsalardı. Babam Rauf Denktaş’ın vasiyeti de vardı abinin yanına defin edilecekti. Babamızın vasiyetini yerine getiremedik. Devlet buna izin vermedi. Devlet töreni ve anıt mezar yapılacaklarını söylediler aradan 8 hükümet geçti. Bu yapılanlar utanç vesilesidir artık yapacaklar diye düşünüyorum. Yapmamaları durumunda öncelikle kendilerine ayıp etmiş olurlar, çünkü babamın kurmuş olduğu KKTC'nin makamlarında oturuyorlar. Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ilk başta el atması gereken yer orasıyken, hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Çevre düzenlenmeleri bile bağlı belediye tarafından yapılmadı. Bu anıtın halen bitirilmemiş olması sadece onların değil tüm toplum için utanç meselesidir. Yapılmamasından ihmal edilmesinden dolayı herkes rahatsızdır. Herkes Denktaş ailesini ihmal etti sanıyor. Bunu yapacak olan devlettir. Esasında Mecliste Toplum liderimiz Dr Fazıl Küçük'e nasıl bir protokol yapılmış ise aynısı Rauf Raif Denktaş anıt mezar için de uygulanması gerekiyor. KKTC'de bürokrasi zaten çok ağır işliyor. Yani birçok bakanlığı ilgilendirdiği için aralarında yetki sorunu çıkıyor. Tüm bu işler aksıyor ortak bir mekanizma ile sorunlar hızlı bir şekilde çözülmesi umut ediyorum. Babamın ölüm yıldönümü yaklaştığı için tepkilerden çekindiler ve mozeleyi hızlı bir şekilde yaptılar. Birçok şeyi hızlı bir şekilde bitire biliyorlar. Artık bu bizim için bir onur meselesidir. En erken zamanda bitireceklerini umut ediyorum”



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