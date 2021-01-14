-Binanın kapısına asılan duyuru

-Kapıdan dönen insanlar

-Vatandaşla kısa röp



( LEFKOŞA ) - KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, korona nedeniyle faaliyetlerine 2 günlüğüne ara verdi LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesi sonucu bakanlığın faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda arşiv bölümünde görevli bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Bakanlık personeli ile teması olanlar karantinaya alınırken, çalışanların geri kalanı da tedbir amacıyla Covid-19 testi yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Bakanlık’ın faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildi.

Bakanlık binasının kapısına, duruma ilişkin bilgilendirme kapsamında duyuru asıldı. Duyuruda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem olarak bugün ve yarın kapalı olacak. PCR testi yapılan personele pazar günü yeniden test uygulanacak'' ifadeleri yer aldı. “Mecburen geri dönüyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar, Bakanlık binasının kapısına asılan duyuruyu görünce kapıdan döndü. Bakanlık’ın kapalı olduğunu duyurudan öğrenen vatandaşlardan biri, “İşlem yaptırmaya geldik ama Bakanlık’ın Covid-19 nedeniyle kapalı olduğunu gördük, mecburen geri dönüyoruz'' dedi.





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