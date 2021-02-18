Kızının ölüm emrini veren babanın PKK’lı olduğu ortaya çıktı



- Diyarbakır’da kardeşi tarafından sırtından vurularak öldürülen Gülistan Şaylemez’in ölüm emrini veren babanın, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Baba Abdülvehap Şaylemez hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan yakalama kararının olduğu öğrenildi. Olay, önceki akşam Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez'in kardeşi Abdullah Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez'i kendisinin vurduğunu söyledi.



Abdullah Şaylemez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızının ölüm emrini veren baba Abdülvehap Şaylemez’in terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Abdülvehap Şaylemez’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan yakalama kararının bulunduğu öğrenildi. (YRT-



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