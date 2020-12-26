Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kızılca Gün Anıtı Başkent’in yeni sembolü olma yolunda

Kızılca Gün Anıtı Başkent’in yeni sembolü olma yolunda

anıttan görüntü

Gesi 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak.Maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor. 27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı’nın açılışı pandemi nedeniyle temsili olarak 27 Aralık günü gerçekleşecek. Anıta verilen isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.Başkent’in yeni sembollerinden biri olacak anıt aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini de sembolize ediyor
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement