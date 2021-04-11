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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızılay'dan nöbetteki polislere çay-kahve ikramı

Kızılay'dan nöbetteki polislere çay-kahve ikramı

Polislere çay-kahve ikram edilmesi. İkramdan ve polislerin çay içmelerinden genel, detay görüntüler. Polislerin teşekkür etmesi. İki Kızılaycının etkinlik değerlendirmesi

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

Polis Polis Ekipleri 


- Amasya’da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda görev alarak uygulama ile denetimler yapan polis ekiplerine Türk Kızılayı gönüllüleri tarafından çay-kahve ikramı yapıldı. Ellerinde termoslarla sokakları gezerek polislere çay-kahve servisi yapan Kızılay gönüllüleri 10 Nisan Polis Günü’nü kutladıkları polislerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kızılay Amasya Şubesi Yöneticisi Emre Kermen, “İlimizin güven ve huzurunu sağlayan polisimize teşekkür ediyoruz. Türk Kızılayı olarak her zaman yanlarındayız” dedi.
Polislerin kendilerini teşekkür ettiği Kızılay gönüllülerinden Beyza Kara da geç saatlerde soğuğa aldırmadan görev yapan polislere elleriyle sıcak çay ve kahve ikram etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.


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