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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kız öğrenci apartında paniğe sebep olan yangın

- Kız öğrenci apartında paniğe sebep olan yangın

İtfaiye ekipleri detaylar

Polis Karya Trol 

-Bölgeden detaylar
-Ekiplerin bölgeden ayrılışı

( SAKARYA )- Ocakta unutulan kızgın yağ yangına sebep oldu SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan kız öğrenci apartında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dairenin ocağında unutulan yağın alev alması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan kız öğrenci evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde bulunan evin 2’nci katında ocakta unutulan kızgın yağ alev aldı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince paniğe sebep olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin mutfak kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. (BCT-
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