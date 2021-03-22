- Kız öğrenci apartında paniğe sebep olan yangın

-Bölgeden detaylar

-Ekiplerin bölgeden ayrılışı



( SAKARYA )- Ocakta unutulan kızgın yağ yangına sebep oldu SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan kız öğrenci apartında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dairenin ocağında unutulan yağın alev alması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan kız öğrenci evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde bulunan evin 2’nci katında ocakta unutulan kızgın yağ alev aldı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince paniğe sebep olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin mutfak kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. (BCT-



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