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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kız meselesinden tartıştığı arkadaşını gözünden bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Kız meselesinden tartıştığı arkadaşını gözünden bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kız Meselesi Hastane Yaşam Mücadelesi Sağlık Ekipleri 

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( İSTANBUL )- Yaralanan adam makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor- Arkadaşını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı İSTANBUL

- Bağcılar’da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçakladı. Yaralanan adam makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi verirken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Arkadaşını yaralayan zanlı ise gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.20 sıralarında Bağcılar Şehit Yılmaz Kaan Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden tartışan arkadaşlar M.C. (28) ve M.Ş. (35) cadde üzerinde kavga etmeye başladı.
M.Ş. kavga sırasında M.C’ye defalarca bıçakla vurdu. Son bıçak darbesini gözüne alan M.C. yere yığılırken M.Ş. de koşarak olay yerinden uzaklaştı. Gözünden yaralanan adam yaşam mücadelesi veriyor Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken gözünden bıçaklanan adamı gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M.C.’nin makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, şüpheli M.Ş., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Öte yandan kavga ve bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin önce bağrıştığı ardından da kavga etmeye başladıkları ve bıçaklanan adamın cadde ortasında yere yığıldığı anlar görülüyor. (FT- İD-
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