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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntüsü

Polis Kamera Kalamış Zabıta Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Üsküdar’da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçların 4 kişi, tarafından motorlu testereler ile kesilmelerinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar geçtiğimiz haftada saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından motorlu testerelerle kesilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalamış, Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edilmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslar ellerinde motorlu testere ile gelerek Kız kulesinin karşısındaki ağaçları kesiyorlar
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