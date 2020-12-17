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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kız alıp verme meselesin için 2 kişiyi vuran 4 kişi tutuklandı

Kız alıp verme meselesin için 2 kişiyi vuran 4 kişi tutuklandı

Zanlılarına adliyeye getirilmesi

( ADANA ) ADANA

Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek Cinayet 


- Adana’da kız alıp verme meselesi yüzünden 2 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde H.B, İ.B ile E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabana ve pompalı tüfeklerden açılan ateşler sonucunda, H.B ve İ.B yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet ekipleri, şüpheliler yönelik yaptığı çalışmada, E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G’yı yakalarken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. (CNK-
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