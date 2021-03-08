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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi bekçilerle tartışıp ortalığı birbirine kattı

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi bekçilerle tartışıp ortalığı birbirine kattı

Olay yerinden detaylar

Polis Gesi 

-Ekipler detaylar
-Gözaltılar detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'de gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Mahallesi Konuralp bölgesinde uygulama yapmakta olan bekçiler 3 vatandaşı durdurdu. Gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, bekçiler ile tartışmaya başladı.
Tartışmayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi. Tartışmayı ayırmak için gelen kişilerin de karışmasıyla olay daha da büyüdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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