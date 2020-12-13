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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi

UÇURUMDAN DETAY

Polis Hastane Para Cezası Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-GENCIN SAĞLIK KONTROLUNE GOTURULMESI

( SİVAS )- Sivas’ta intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı SİVAS

- Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasını delerek uçurumda intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Yukarıtekke mezarlığı mevkiinde bulunan uçurumda meydana geldi. H.Ç. isimli genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek, uçurumda intihara kalkıştı. Genç, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. İkna edilen genç, Sivas Numune hastanesinde sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından polis karakoluna götürüldü. Gence, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
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