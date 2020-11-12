-Yaşlılar ile röportaj.

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( BURDUR ) Kısıtlamayı duyan yaşlılar " Biz kendimizi koruyoruz asıl gençler korunmuyor"- Burdur'da yaşlılar kısıtlamaya tepkili BURDUR



- İçişler Bakanlığı genelgesiyle bugünden itibaren uygulamaya konulan 65 yaş üzeri sokağa çıkma saatleri kısıtlaması Burdur'da da uyulanmaya başladı.

Uygulamaya takılan yaşlılar sınırlamayı haksız bulurken " Yaşlılarımız kendini koruyor, asıl korunmayanlar gençler" dediler. İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00- 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar aldı. Kararın ardından kendilerine ayrılan saatte dışarda olan yaşlılar 65 yaş sınırlamasına getirilen kısıtlamayı haksız buldular. Mehmet Emin Yıldız isimli vatandaş “ Yaşlılar zaten sürekli evde duruyor. Yapa bilirse evinde spor yapıyor “ dedi.

65 yaş üstü Turgut Yavuz ise “ Yaşlılarımız kendilerini koruyor, asıl korunmayan genç kesim bunlara da kısıtlama getirilmesi gerekir“ diye konuştu.

Süleyman Cantürk isimli 65 yaş üzeri vatandaş da karara tepki göstererek “ Biz yaşlılar kendimiz çok dikkatli oluyoruz. Kısıtlamanın genişletilmesinden yanayım “ dedi.





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