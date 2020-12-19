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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı delip uyuşturucu madde ile yakalandılar savunmaları “Biz terörist miyiz bizi çekmeyin” oldu

Kısıtlamayı delip uyuşturucu madde ile yakalandılar savunmaları “Biz terörist miyiz bizi çekmeyin” oldu

yakalanan şahıslar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kaldırımlar Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-olay yeri
-parçalanan araba
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te kısıtlamayı delerek polisin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli dehşet saçtı. Polis ile şüpheliler arasında çıkan kovalamaca ise kaza ile sonlandı. Yapılan aramada araçta narkotik madde bulunurken şüphelilerin savunması “ biz terörist miyiz bizi neden çekiyorsun” oldu. Olay saat 05.00 sıralarında Pendik Sütçü İmam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kısıtlamayı delerek polisin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli 43 EC 276 plakalı araç ile polisten kaçmaya başladı.
Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheliler cadde üzerinde araçlara ve kaldırımlara çarparak ilerlemeye çalıştı. En sonunda refüjden geçmeye çalışan şüpheliler aracın tamamen parçalanmasıyla kovalamaca son buldu. Aracın pert olmasıyla birlikte araçta bulunan 3 şüphelinden biri olan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonrasında polis ekipleri araçta bulunan Burak ve Engin adlı 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada ise araçta narkotik maddeye rastlandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 2 şüpheli ise görüntülenmek istemeyerek “ biz terörist miyiz bizi çekmeyin” diyerek kendilerini savundular.
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