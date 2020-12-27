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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamayı delip sokağa çıktılar, bir de polise mukavemette bulundular...O anlar kamerada

Kısıtlamayı delip sokağa çıktılar, bir de polise mukavemette bulundular...O anlar kamerada

Polisin kısıtlamayı uymayan şahıslarla konuşması

Para Cezası Kamera Arbede Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şahısların polise bağırması ve mukavemet uygulaması
-Gözaltına alınmaları
-Şahıslar ve polisler arasındaki konuşmalar
-Genel görüntü

( SAMSUN )- Otomobille dışarı çıkan 5 kişiden 2’si gözaltına alındı, 2’sine ceza yazıldı, 1’i de kimliği poliste olmasına rağmen kaçtı SAMSUN

– Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını delip otomobil ile sokağa çıkan maskesiz 5 şahıs, uygulamaya takılınca polis ekipleriyle tartışıp mukavemet gösterdiler. Şahıslardan 2’si gözaltına alınırken, 2’sine ceza yazıldı, 1’i ise kimliği poliste olmasına rağmen kaçtı.Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu karşısında bulunan 2. Bulvar Yolu üzerinde 26 Aralık Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobil ile seyahat eden 5 kişi, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, şahıslara izin belgesi sordu. İzin belgeleri olmayan maskesiz şahıslar, polis ekiplerine direnerek mukavemette bulundular. Şahıslar polis ekipleriyle tartışırken, olay arbedeye dönüştü. 2 kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirilirken, kimliği alınan 1 kişi ise gözaltına alınmamak için kaçtı. Mukavemet göstermeyen 2 kişiye ise kısıtlama ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 2 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.Olay anı ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülere, otomobilden çıkan şahısların polis ekiplerine bağırmaları ve arbede yaşanması yansıdı.
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