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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar...“Çekirdek çitliyorduk”

Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar...“Çekirdek çitliyorduk”

Olay yerinden görüntü

Polis Para Cezası Akalan Memur Basın Mensupları 

-Gençlerin görüntüsü
-Polis ekiplerinin ceza yazması
-Gençlerin ceza belgesini imzalaması
-Gençlerle röportaj
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da hem kısıtlamaya uymayan hem de maskesiz yakalanan 2 gence 8 bin 160 TL para cezası kesilirken, gençlerden birisi “Çekirdek çitliyorduk” diğeri ise “Telefonla konuşuyordum” diyerek kendini savundu. Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Korona Virüs tedbir ve önlemleri kapsamında saat 21.00’den sonra denetim yapan polis ve bekçiler, yolda maskesiz yürüyen Hamidi B. (23) ve Abdulnaser Ö. (23) isimli 2 yabancı uyruklu genci durdurdu. Kısıtlama muafiyet belge kontrolü yapan ekipler 2 gencinden belgesi olmadığını ve kısıtlamaya uymadıklarını tespit ederken, gençlere kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150’şer TL ve maske takmamaktan 930’ar TL olmak üzere toplam 8 bin 160 TL para cezası kesti. Ceza işlemi sırasında basın mensuplarının “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Hamidi B., “Bakkaldan geliyoruz ağabey. Evimiz üst taraf. Maske elimizde çekirdek çitliyorduk" diye cevap verdi. Abdulnaser Ö. isimli genç ise, “Maske elimde telefonla konuşuyordum, başka bir şey yok” dedi.
Ceza işlemi uygulanan 2 genç polis memurlarınca maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama konusunda bilgilendirilerek evlerine gönderildi.
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