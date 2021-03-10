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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'

Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'

Olay yerinden detay

Alkollü Sürücü Para Cezası Akalan Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sürücüden detay
-Diyalogdan detay

( BURSA -ÖZEL) Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: "Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var"- Alkollü sürücü: "Engelli olduğum için hareketlerim sarhoş gibi görülebilir" BURSA

- Bursa’da kısıtlamada durdurulan alkollü sürücü, polise söylediği bahanelerle "pes" dedirtti. Yüzde 85 engelli raporu olduğunu iddia eden adam, 135 promil alkollü çıkarken, Erzurum’dan Bursa’ya bu halde geldiğini, kanser hastası çocuğu olduğunu iddia etti. Olay, Kestel İlçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan ekipler, 38 JP 408 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Araç içerisindeki sürücü Zeki D.’nin (56) alkollü olduğunu gören ekipler araçtan inmesini istedi. Bir süre alkolmetreye üflemeyi reddeden Zeki D., daha sonra cihaza üfledi. 135 promil alkollü çıkan Zeki D., alkollü olmadığını iddia ederek ekiplere zor anlar yaşattı, bahaneleri ile "pes" dedirtti. Ehliyetine el konulmak isteyen Zeki D., alkollü olduğunu kabul etmezken, karakola gitmemek için uzun süre direndi. Zeki D., ‘’Ben yüzde 85 engelli raporu bulunan bir insanım. Bu yüzden benim hareketlerim sarhoş gibi görülebilir. Alkol falan yok. Ben 1400 kilometredir Erzurum’dan Bursa’ya geliyorum, ama gittim size yakalandım. Kanserli hastalarım var benim’’ dedi.
Bahaneleriyle polis ekiplerini şaşırtan Zeki D. karakola götürüldü. Ehliyetine el konulan sürücünün aracı bağlandı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
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