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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktı, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktı, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Polis aracından görüntü

Polis Pompalı Tüfek 

-Olay yerinden genel görüntü
-Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde karşılaştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2556 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan M., ve husumetlisi E.C.A. sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde mahalle içerisinde birbirleriyle karşılaştı. Bunun üzerine E.C.A. husumetli olduğu Hasan M.’yi pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Hasan M. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan M.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren E.C.A'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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