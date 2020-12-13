Kısıtlamaya uymayan genç tescilsiz motosikletle yakalandı

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Motosikletin görüntüsü

-Gencin görüntüsü

-Polis araştırma ve işlemler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç çevreye rahatsızlık ihbarı için bölgeye giden polis ekiplerince daha önceden trafikten men edilmiş tescilsiz motosikletle yakalandı. Gence kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilerek motosikletine el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Küçük Bölcek Mahallesi 2696 Sokakta motosiklet ile çevreye rahatsız veren şahsın olduğu ihbarını alan Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede mahalleye giderek araştırma başlattı. Plakasız motosikletle çevrede seyir halinde olan Hayri Kağan G.'yi (18) fark eden polis ekipleri motosikleti durdurarak şase numarasında inceleme başlattı. Polis ekipleri motosikletin daha önceden trafikten men edildiği ve cezasının bulunduğunu tespit ederek motosiklete el koydu. Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gence ise 3 bin 150 lira para cezası kesildi.



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