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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamanın son gününde de kısıtlamayı deldiler...Kimi top oynadı, kimi de bisiklet sürüp arkadaşlarıyla oturdu

Kısıtlamanın son gününde de kısıtlamayı deldiler...Kimi top oynadı, kimi de bisiklet sürüp arkadaşlarıyla oturdu

sokaklardan görüntüler

Hafta Sonu Sayılar Yılbaşı Barla Bisiklet 

-top oynayan çocuklar
-kayan çocuklar
-sohbet eden gençler
-detaylar

( BURSA )- Duyarsızların yüzünden polis ihbardan ihbara koştu BURSA

- Bahardan kalma havayı görenler büyük küçük herkes kendini sokağa attı. Polis ihbarlara yetişmekten güçlük yaşarken, tüm ikaz ve uyarılar rağmen duyarsız kişiler yine kendi bildiklerini okumakta ısrar etti.Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahardan kalma güzel havayla birlikte duyarsız insanlar kendilerini yine sokağa attı. Kimi top oynadı, kimi patenle kaydı, kimleri ise oturup grup halinde sohbet etti. Covid-19 vakalarının azaldığı şu günlerde duyarsız vatandaşlar yüzünden tekrar sayıların artmasından korkuluyor.İnegöl polisi gün içerisinde sayısız ihbara giderken, polis arabasını görenler kaçtı. Ama polis gittikten sonra tekrar geri gelip kaldıkları yerde oyunlarına devam etti. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de kısıtlamalarda manzara değişmedi. Polisleri canından bezdiren duyarsız çok sayıda vatandaşlara ceza işlem uygulandı.
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