Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte megakente sessizlik çöktü

-Yürüyerek denetleme gerçekleştiren polisler



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'un meydanlarına ve caddelerine sessizlik çöktü. Bağdat Caddesi bomboş kaldı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Sabah 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlamadan dolayı Kadıköy ve Üsküdar meydanları bomboş kalırken, çalıştığı her saat de yoğun bir insan trafiği olan Marmaray girişinde sessizlik hakim oldu. İstanbul'un en ünlü caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi'nde de sakinlik gözlemlenirken polis ekipleri bir çok noktada denetim gerçekleştirmeye devam ediyor.



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