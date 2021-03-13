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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada yürüyüş yaparken yakalandı, belinden ruhsatsız tabanca çıktı

Kısıtlamada yürüyüş yaparken yakalandı, belinden ruhsatsız tabanca çıktı

Polislerin işlem yapmasından görüntü

Para Cezası Akalan Gesi 

-olay yerinden görüntü
-sokaktan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında yürüyüş yapan şahsın üstünde ruhsatsız tabanca bulundu. Kent genelinde çalışmalarını sürdüren bekçiler, kısıtlama esnasında sokak arasında yürüyüş yapan bir gençten şüphelendi. İzin belgesi olduğu için kısıtlamadan muaf olan kişinin işe gitmediğini tespit eden ekipler, şahsın belindeki kabartıyı fark edince üst araması yaptı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şahsa, sokağa çıkma iznini kötüye kullanmaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ruhsatsız tabancasına ise el konuldu. (EB-HFV-Y)
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