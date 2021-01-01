Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu

Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu

Camiden görüntü

Cuma Namazı Uttu 

-Namaz kılan vatandaşlardan görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00 itibarı ile başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan cuma namazı esnekliği ile vatandaşlar camileri doldurdu.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı esnekliği uygulandı. Mardin'de vatandaşlar, evlerine yakın camilerde korona virüs tedbirlerine uyarak saf tuttu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı