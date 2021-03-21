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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada sokakta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kısıtlamada sokakta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

-Olay yeri detay

Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

--Polis ekipleri detay
--Ambulansın gidişi
--Hastaneden detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı Olay, Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ulusoy Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçakların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla, U.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar da darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. (HFV-GY
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