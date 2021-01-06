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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamada polisi şaşırtan manzara... Yakaladıkları otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı

Kısıtlamada polisi şaşırtan manzara... Yakaladıkları otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı

Olay yerinden görüntüler

Kanald Polis Bild Trol 

-Araçlardan görüntüler
-Polisin bagajda arama yapması ve güvercinleri bulması
-Ekipleri güvercinleri çıkarması
-Gözaltına alınan iki kişinin sağlık kontrolünden çıkması
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Polisten kaçan ve park halindeki araçlara çarparak duran aracın bagajından çok sayıda güvercin çıktı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, park halindeki iki araca çarparak durdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada bagaj kısmında çok sayıda güvercin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde uygula yapan ekipler, durumundan şüphelendiği 38 VU 582 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre devam eden kovalamacanın ardından Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Ekipler aracın içerisinde bulunan 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, şüpheli bir şahısta kaçtı. Araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında çok sayıda güvercin bulundu. Ekipler güvercinleri alarak polis otosuna koydu. Şüpheli araçta çekici ile kaldırıldı. Öte yandan, gözaltına alınan 2 kişi de sağlık kontrolü sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Hangi kanalda çıkacağız', 'Boydan fotoğrafımı atar mısın?' diye sordu.
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