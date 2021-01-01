Kısıtlamada okulun bilgisayarlarını çalıp, delil bırakmamak için kamera kayıtlarını yok ettiler

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar, bir liseden 3 bilgisayar ve 1 televizyon çaldı. Hırsızlar, arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kameraları kaydını da yok ettiler.Olay, geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Gaffar Okkan Anadolu Lisesine giren hırsızlar, 3 bilgisayar ile okulda bulunan televizyonu aldı. Arkalarında delil bırakmak istemeyen hırsızlar, eğitim kurumunun güvenlik kamerası kayıtlarını da yok etti. Sabah saatlerinde okula gelen idareciler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, okulda delil çalışması gerçekleştirdi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



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