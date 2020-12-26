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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada, metruk binada demir çıkaran genç göçük altında kaldı

Kısıtlamada, metruk binada demir çıkaran genç göçük altında kaldı

Enkazdan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-röportaj
-detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da kısıtlama olmasına rağmen metruk bir binaya giren genç, demirleri sökmeye çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Olayda göçük altında kalan şahıs yaralandı. Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Benu Sen semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 274'üncü sokakta bir kişi, metruk evde demirleri söküp götürmek isterken çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı. Olay anında yardıma gelen Hasan Susambak, demir çıkartmak isteyen gencin üzerine enkazın çöktüğünü, yaralıyı kendi imkanları ile çıkardıklarını söyledi.

Susambak, ''Arkadaşlarla buradan geçiyorduk bağrışma sesi duyduk. Geldiğimizde betonun altında kalmıştı çocuk, yardım ettik alttan çıkartıp hastaneye gönderdik. Çocuğun ailesinin durumu yok, demirleri çıkartıyordu, ekmek parası için enkazdan demir çıkartıyordu'' dedi.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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