-parmaklığın sökülmüş hali

-polis ekiplerinin gelmesi

-hırsızı kıskıvrak yakalamaları

-zanlının dışarıya çıkarılması

-polis ekiplerine 'arkadaşlarımdan saklanıyordum' demesi

-polis otosuna bindirilmesi

-farklı açılardan kompleksin detaylar

-polis otosunun ayrılması



( BURSA -ÖZEL) Kısıtlamada korkuluğu söküp spor kulübüne girdi, "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi BURSA



- Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen genç, spor kompleksinin camındaki korkuluğu sökerek içeri girdi. Polislerce kıskıvrak yakalanan gencin, ‘arkadaşlardan saklanıyordum’ diye bahane üretmesi dikkat çekti.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Spor Kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen genç, tel örgülü çitlerden atlayarak camlardaki bir korkuluğu söküp içeri girdi. Kayda değer bir şeyler arayan hırsızı görenler, spor kompleksinin yöneticilerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı soyunma odalarında kıskıvrak yakaladı. Polisi karşısında gören genç, ağlamaya başladı.

"Neden içeriye girdin" sorusuna ‘arkadaşlarımdan kaçıyordum. Buraya saklandım’ diye cevap veren hırsızın bahane üretmesi dikkat çekti.Gözaltına alınan zanlı, polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



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