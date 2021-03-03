Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamada gençlerin tartışması karakolda sona erdi, sinir krizi geçiren kız hastaneye kaldırıldı

Kısıtlamada gençlerin tartışması karakolda sona erdi, sinir krizi geçiren kız hastaneye kaldırıldı

Baygın genç kadının sedye ile ambulansa bindirilme görüntüsü

İlk Müdahale Polis Merkezi 2 Genç Kız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sedyede genç kadının sinir krizleri geçirme görüntüsü
-A.A.’nın kendilerine saldırdıklarını söyleme görüntüsü
-V.D.’nin gazetecilere saldırmaya çalışarak taşkınlık çıkartma görüntüsü
-V.D.’nin gözaltına alınma görüntüsü
-A.A.’nın çantasından bıçak ve demir bileklik çıkması ve gözaltı
-genel detay

( DÜZCE )- Genç kız 2 şahıstan şikayetçi oldu DÜZCE

- Düzce Burhaniye Mahallesi’nde 2 genç kız ile 2 erkek arasında iddialara göre sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında bir genç kız sinir krizleri geçirirken, olayda 3 kişi gözaltına alındı. Olay Düzce Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., A.A., V.D. ve M.Y. Burhaniye Mahallesi Gürcü Osman Camii mevkiinde bir anda sözlü tartışmaya başladı.
Genç kadınlardan M.D. sinir krizi geçirmeye başladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler M.DA.’nin yerde baygın bir şekilde yattığını görünce bölgeye 112 Acil Ambulans ekibi istendi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Acil sağlık ekipleri, sinir krizi geçirerek bayıldığı belirlenen M.D.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirildiği esnada M.D. tekrar sinir krizleri geçirince arkadaşı A.A.’nın telkinleri ile tekrar sakinleşti. M.D. daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşı hastaneye kaldırılan A.A., olayda adı geçen V. D. ve M. Y.’den şikayetçi olduğunu belirtirken, V.D. kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isterken taşkınlık çıkarttı. V.D. ve M.Y. gözaltına alınarak karakola götürülürken, A.A.’da karakola götürülmek istendiği esnada taşkınlık çıkarttı. Çantasından demir kolye ve bıçak atan A.A.’da polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı