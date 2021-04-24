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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada feci kaza: 1 yaralı

Kısıtlamada feci kaza: 1 yaralı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK )- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Terakki Mahallesi'nde kısıtlamada iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. 67 ABC 652 plakalı Fiat marka panelvan araçla ile 34 KF 0855 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle panelvan araç yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 67 ABC 652 plakalı araç içerisinde sıkışan Emre Z. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Emre Z.’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent’ten Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emre Z’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Diğer aracın sürücüsü ise kısa süreli şok yaşadı.
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