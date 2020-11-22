Kısıtlama sonrası Taksim'de hayat normale döndü

( İSTANBUL -DRONE)- Esnaflar kepenk açıp çalışmaya başladı İSTANBUL
- Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Taksimde hareketlilik başladı. Esnaflar kepenk açıp çalışmaya başlarken, yaşanan hareketlilikte havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00’da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Taksim’de hareketlilik yaşanmaya başladı. Esnaflar kepenk açıp çalışmaya başladı. Yaşanan hareketlilikte havadan görüntülendi. (ZA-
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