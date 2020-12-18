Kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı



- Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, gençler parkta okey oynadı. Şahıslara kişi başı 3 bin 186 lira olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre Ulus mahallesinde bir parkta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişi olduğu ve oyun oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü. Sosyal medya üzerinde video paylaşıldığını gören ekipler şahısları tek tek tespit etti. Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.



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