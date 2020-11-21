Kısıtlama öncesi çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

-sokaktaki vatandaşlardan görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-genel detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce Azmimilli Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri vatandaşları evlerine gönderdi. Yangın, Düzce Azmimilli Mahallesi Girne Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Aysal’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala yangın çıktı. Yangını gören ev ahalisi durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin bir odasında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde soğutma ve dumanı dışarı çıkartma çalışması gerçekleştirdi. Yangını duyan mahalle sakinleri de kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü. Bölgeye gelen emniyet ekipleri sokakta bulunan vatandaşlara kısıtlamayı hatırlatarak evlerine gönderirken, yangın nedeni ile evlerine giremeyen vatandaşlar ise akrabalarının evlerine gönderildi.



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