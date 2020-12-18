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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama günü hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasına yakalandılar

Kısıtlama günü hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasına yakalandılar

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ

Uzunlu Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( ANTALYA )- İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi ANTALYA

- Manavgat ilçesinde inşaattan köşebent demiri çalan 2 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerasından belirledikleri hırsızları, olayda kullanılan araçla birlikte gele geçirdi. Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, çaldıkları demirlerin yarısını hurdacıya sattıklarını söylerken, kalan demirler sahibine teslim edildi.Olay dün Örnek Mahallesi 1553 sokak üzerinde Süleyman Yıldırım’a ait inşaatta yaşandı. Araçla inşaata gelen 2 kişi 15 dakika içerisinde inşaatın zemin katında bulunan yaklaşık 5 bin TL değerinde 1,2 metre uzunluğundaki 42 adet köşebent demirinden 40 tanesini araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı.İş yeri sahibinin şikayeti sonrası olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarından iş yerine gelen aracı belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1 gün bile geçmeden şüphelileri olayda kullandıkları araçla birlikte yakaladı.Şahısların kullandıkları araçta, inşaattan çalınan demirlerden 20 tanesi ele geçirildi. Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, çaldıkları demirlerin yarısını 400 TL karşılığında hurdacıya sattıklarını söylerken, ele geçirilen 20 köşebent demiri sahibine teslim edildi.Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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