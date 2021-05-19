KIRŞEHİR - Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
- Halk Oyunları ve Gösterileri ekiplerinin İstiklal Marşı okumasıKIRŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ve Gösterileri ekipleri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çevrim içi gerçekleştirilen kutlamalarda saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.
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