Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi

Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi

Okuldan detaylar

İdari İzin Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Okul binasından görüntüler
-detaylar

( KIRŞEHİR )- 10 öğretmenden 4'ünde korona virüs tespit edildi KIRŞEHİR

- Yeni normalleşme dönemi ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de, bir anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs vakası nedeniyle okulda eğitime ara verildi.
Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatoş Çetin Anaokulu'nda 10 öğretmenden 4'ünün korona virüs testleri pozitif çıktı. 105 öğrencisi bulunan okulda, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 14 gün eğitim öğretime ara verildi.
Okul çalışanları ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağı öğrenilirken, öğrenciler ise eğitime uzaktan devam edecek. (EÖ-AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı