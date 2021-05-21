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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

- Polis ekibinin çalışması - Çekiciden görüntü - Kaza yerinden görüntüler - Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen araç - Ambulansın kaza mahallinden ayrılması3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.Sami Kaya'nın kullandığı 06 ZJU 63 plakalı otomobil, Özbağ beldesi yakınlarında karşı şeride geçerek Adem Şahin idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı. Kazanın olduğu şeritte ilerleyen Emrah Efe yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.Araçlarda sıkışan sürücüler Kaya ve Şahin, kaza yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobillerdeki Menşure Kaya ile İbrahim Uyanık, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Ankara - Kayseri kara yolunun Kırşehir 'den geçen kısmında trafik bir süre aksadı.

Trafik Kazası 

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