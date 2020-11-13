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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı

Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı

kaza anı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Çarpma Anı Kamera 


- Eskişehir’de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün ışıkta durmak için yavaşlayan kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı. Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü kırmızı ışığın yandığını görür görmez yavaşlıyor. Işığın yeşilden kırmızıya döndüğünü fark etmeyen arkadaki otomobil sürücüsü takip mesafesini korumasına rağmen önündeki kamyonete çarpıyor. Bu arada kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
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