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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trafik kazasında yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, İstanbul'a sevk edildi

KIRKLARELİ - Trafik kazasında yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, İstanbul'a sevk edildi

- Yaralı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün'ün sevk edilmesi - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan detayları ve açıklamasıGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli 'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandıDAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI VE ÜN'ÜN İSTANBUL'A SEVKİ EKLENDİ, YARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, İstanbul'a sevk edildi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırklareli programı kapsamında kentte bulunan Ün, Babaeski ilçesindeki programın ardından kent merkezine hareket eden parti konvoyundaki otomobile bindi.Ün'ün bulunduğu otomobille 39 AE 707 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi Babaeski kavşağında çarpıştı.Kazada Ün, Gelecek Partisi Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Abdüssamed Bozer ile hafif ticari araçta bulunan çocuk yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - Davutoğlu yaralıları hastanede ziyaret ettiYaralıları hastanede ziyaret eden Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralananlara acil şifa diledi.Kazada partilerinin Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Abdüssamed Bozer'in de yaralandığını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:"Sema Hanım'ın başında küçük bir yaraya dikiş atıldı, ayrıca kolundaki kırık dolayısıyla da İstanbul’a sevk edildi. Kendisiyle konuştuk. Hamdolsun, genel durumu iyi olmakla birlikte tabii kolundaki kırık dolayısıyla İstanbul'da tedavi altına alınması gerekiyor. Abdüssamed Bey'in de utrasonları çekildi, neticeleri bekliyoruz.Abdüssamed Bey'e de geçmiş olsun diliyoruz. Her ikisi de partimizin kuruluşundan beri bize büyük katkılarda bulunan arkadaşlar. Kırklareli ’nde de bu katkılarını devam ettirmek için bizle birlikteydiler. Kendilerini bütün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum, geçmiş olsun diliyorum. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren çok güzel bir şekilde müdahale ettiler."Ün, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Geçmiş Olsun Ticari Araç 

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