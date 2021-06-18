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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

KIRKLARELİ - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

- Sema Silkin Ün'ün ambulanstan hastaneye nakledilmesi - Görgü tanığının açıklamasıGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli 'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandıKIRKLARELİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Kırklareli 'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırklareli programı kapsamında kentte bulunan Ün, Babaeski ilçesindeki programın ardından kent merkezine hareket eden parti konvoyundaki otomobile bindi.Ün'ün bulunduğu otomobille 39 AE 707 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi Babaeski kavşağında çarpıştı.Kazada Ün ile hafif ticari araçta bulunan çocuk yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

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