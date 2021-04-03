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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kırklareli’de 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim.. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor

Kırklareli’de 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim.. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor

Kenttin en işlek cadde ve sokaklarından detay

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri Trol 

-Denetimden detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler arttırıldı. Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet edildiği gözlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 2 Nisan 2021 tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Vakaların arttığı Kırklareli’nde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler arttırıldı. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.Öte yandan, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi 05.00'te sona erecek.
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