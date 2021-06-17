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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KIRKLARELİ - Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçların görüntüleri - Araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarından görüntüler - Araçtan çıkarılan yaralıların ambulansa alınmasıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Oğuzhan Velioğlu idaresindeki 06 CGH 521 plakalı otomobil ile Bülent Öztürk'ün kullandığı 34 YB 2616 plakalı otomobil, TEM otoyolu Babaeski gişeleri mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücüler ve Onur Şen ile araçta sıkışan Emin (12), Sevinç (34) ve Neziha Öztürk yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırklareli - İstanbul kara yolunda kaza nedeniyle bir süre ulaşım aksadı.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

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