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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ - 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı

- Yangını söndürme çalışmaları Kırklareli 'nde 5. katta çıkan yangında balkondan atlayan kişi ile dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde apartmanın beşinci katındaki bir dairede çıkan yangında, balkondan atlayarak yaralanan kişi ile dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler beklenirken evde bulunan Mustafa Akyıldız (58) panikle balkondan atladı. Yaralanan Akyıldız ile dumandan etkilenen eşi Mahbule Akyıldız (56), 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.Yangının ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Kadın Hasta 

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