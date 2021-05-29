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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Yaralıların refüjde yatması - Yaralıların ambulansla alınması - Kaza yapan otomobil Kırıkkale 'de otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Turgut E. idaresindeki 46 ABB 479 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara kara yolunun 10. kilometresinde refüjdeki hız uyarı levhasına çarptı.Kazada, sürücü ile araçtaki Ali E, Gökhan K. ve Levent K. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

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