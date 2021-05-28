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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - Oğlunun arkadaşıyla bıçaklı kavgasını ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı

KIRIKKALE - Oğlunun arkadaşıyla bıçaklı kavgasını ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı

- Olay yeri - Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleri - Polis ekiplerinin şüphelileri evden çıkarması Kırıkkale 'de oğlunun arkadaşıyla bıçaklı kavgasını ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de oğlunun arkadaşıyla bıçaklı kavgasını ayırmak isteyen anne ve kızı hafif yaralandı.İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi 438. Sokak'ta Z.S. (24) ile komşusu ve arkadaşı M.E.A. (21) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S. (17) kavgayı ayırmak isterken M.E.A'nın elindeki hafif yaralandı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Bu sırada balkona çıkan ve demirlerden sarkarak intihar teşebbüsünde bulunan Z.S. daha sonra binanın çatısına çıktı. S.Z, polis ekiplerince kendisine zarar vermeden ikna edilerek çatıdan indirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.S. ile M.E.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor

Polis Kız Kardeş Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

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