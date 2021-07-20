Kırıkkale'de otomobil ve tandırlık alevlere teslim oldu

-İtfaiye aracı giderken

-Söndürme çalışmalarından detaylar

-Soğutma çalışmalarından detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de gece saatlerinde alevlere teslim olan garajdaki otomobil ve tandırlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Timur Caddesi'ndeki 976. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tandırlıkta çıkan yangın garajda bulunan bir otomobile sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, söndürme işlemini kısa sürede tamamladı. Soğutma çalışmalarının ardından da Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

