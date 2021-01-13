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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de kuvvetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, 1 işyeri zarar gördü

Kırıkkale’de kuvvetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, 1 işyeri zarar gördü

Devrilen ağaçlardan detaylar

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-Ağaçları keserken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli rüzgar, ağaçları yerinden söktü. Devrilen ağaçlarından biri ise iş yerine zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirmişti. Hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale’de rüzgar nedeniyle kent merkezindeki Şehir Parkında kırılan bir ağaç, iş yerinin üzerine devrilerek küçük çaplı maddi hasar oluşturdu. Ayrıca Millet Bulvarı, dolmuş duraklarında ve Sevgi Yolu üzerinde de rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Ağaçların devrildiğini gören vatandaşlar, belediye görevlilerine haber verdi. Görevliler, devrilen ağaçları motorlu testere ile keserek yerinden kaldırdı. (HA-KA
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