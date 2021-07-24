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KIRIKKALE - Cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - Cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı

KIRIKKALE - Cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı

- İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri - Ekiplerin vatandaşı bilgilendirmesi - Ailenin yurda götürülmesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, Zöhre ve Emre Saygısız'ın pozitif ve temaslı oldukları halde cenaze törenine gittikleri ihbarı üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, çiftin Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.Saygısız çiftinin evde bulunmaması üzerine ekiplerin iletişime geçmesiyle aile fertleri eve geldi.Emre Saygısız, ekiplere annesinin cenazesine katılmak için evden çıktıklarını iddia etti.Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan karı koca, ekiplerin refakatinde 2 çocuğuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs Karantina Cenaze Koronavirüs Polis Ekipleri 

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