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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kırık ayağı ile hastaneye gelen kediye yardım eli

Kırık ayağı ile hastaneye gelen kediye yardım eli

Sağlık görevlilerinin kediye müdahalesi

Hastane Sağlık Ekipleri Sağlıkçı 

-Kediden detaylar
-Hastaneden detaylar
-Kedinin sarılı bacağı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kırık ayağı ile hastaneye kadar gelen kediye sağlık ekipleri yardım etti- Ayağı kırılan kediye sağlıkçılar yardım etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta ayağı kırık halde hastaneye gelen bir kedinin yardımına sağlık görevlileri yetişti. Olay, Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. Ayağı kırık halde yürümeye çalışan bir kedi hastanenin acil bölümünden içeri girdi. Kedinin aksayarak yürüdüğünü fark eden sağlık görevlileri, sağ arka bacağının kırık olduğunu tespit etti. Acil servis bölümündeki görevlilerce kedinin bacağı alçıya alınarak tedavi edildi. Kedinin tedavisinin devam edileceği belirtildi.
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