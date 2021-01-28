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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kiraladıkları araçla su sayaçlarını çalan 4 kişi tutuklandı Kiraladıkları araçla su sayaçlarını çalan 4 kişi tutuklandı

Kiraladıkları araçla su sayaçlarını çalan 4 kişi tutuklandı Kiraladıkları araçla su sayaçlarını çalan 4 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan İpekyolu Hırsız 

-Polisin operasyonu
-Şahısların emniyetten çıkarılması

( VAN ) Kiraladıkları araçla su sayaçlarını çalan 4 kişi tutuklandı VAN

- Van’da kiraladıkları araçla su sayaçlarını çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde merkez ilçelerdeki binaların bodrum katında bulunan su sayaçlarının çalınması suretiyle meydana gelen toplam 17 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; olayların faili şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, incelenen güvenlik kameralarında 4 şahsın olay yerine kiraladıkları araç ile geldikleri ve şüphelilerin İ.Ö., N.İ., U.T. ve Ç.T. oldukları tespit edilmiş. Kiralık araç sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde görülmüş ve şüphelilerden İ.Ö. ile N.İ. yakalanmış. Araç içerisinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca, 7 adet fişek ve 21 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Diğer şüpheliler U.T. ve Ç.T. de aynı gün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Cumhuriyet Caddesi ara sokaklarında yakalanmışlardır. Gözaltına alınan İ.Ö., N.İ., U.T. ve Ç.T. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır. Çalınan su sayaçlarının bir kısmı mağdurlara teslim edilmiştir” denildi.
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